Straf met uitstel voor onthaalmoeder die baby levenslang invalide schudt 05 juni 2018

Acht jaar heeft het geduurd, maar gisterochtend kregen de ouders van de 8-jarige Eline dan toch gelijk. Onthaalmoeder Viviane V.N. (64) uit het Antwerpse Kapellen heeft de kleine Eline hard dooreengeschud met het shakenbabysyndroom tot gevolg. De vrouw is veroordeeld tot 2 jaar cel met uitstel. De kleine Eline was 7 maanden oud op het moment van de feiten. Het kind liep een zwaar hersenletsel op en zal nooit zelfstandig kunnen leven. Het meisje kan niet praten, kijken of rechtop zitten en eet alleen sondevoeding. "Eline is 8, maar is mentaal die baby van 7 maanden gebleven", zeggen de ouders.

HLN