Straf met uitstel voor man die foto's liet maken van seksfeestje in zomerbar 16 juni 2020

In de zaak van het seksfeestje in een zomerbar in het West-Vlaamse Langemark heeft de rechter de opdrachtgever veroordeeld tot zeven maanden cel met uitstel voor voyeurisme. In de zomer van 2018 veroorzaakte zomerbar La Brasa veel ophef nadat twee mannen zich in een maïsveld hadden verstopt en foto's maakten van een naaktfeestje. Daarop waren onder andere toenmalig Open Vld-schepen Frank Gheeraert en zijn vrouw te zien. In een anonieme brief werd gedreigd om de beelden openbaar te maken als de zomerbar openbleef. De foto's raakten wijdverspreid. De opdrachtgever, een ex-zakenpartner van de uitbater van de bar met wie hij een conflict had, is nu veroordeeld voor voyeurisme. De fotograaf kreeg opschorting van straf. De ex-schepen krijgt een schadevergoeding van 1.250 euro.

