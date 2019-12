Exclusief voor abonnees Straf: Clubdoelman kopt U19 naar volgende ronde Youth League 12 december 2019

Spektakel in de Versluys Arena gistermiddag. De beloften van coach Rik De Mil kwalificeerden zich voor de volgende ronde van de Youth League, maar vooral de manier waarop was héél bijzonder. Club keek aan tegen een 1-2-achterstand, dit terwijl het minstens een punt nodig had om de tweede plek in de groep te behalen. Uitgerekend doelman Senne Lammens kopte in de slotfase de 2-2 tegen de touwen. "Ik keek naar de coach, die mij het sein gaf dat ik mee mocht", aldus Lammens. "Niemand van Real dekte mij. Wat er precies gebeurde, weet ik niet meer. Ik raakte de bal lekker en de rest is een waas. De viering was fantastisch, maar ik moest me snel weer op mijn match richten - die was namelijk nog niet voorbij." Club stoot door naar de play-offs voor een plaatsje bij de laatste zestien. Een primeur voor blauw-zwart.

