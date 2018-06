STRAF > Al acht beslissende goals in extra tijd 26 juni 2018

Diep in blessuretijd werden de eerste twee stekken nog herverdeeld in groep B. Spanje maakte gelijk tegen Marokko, Iran deed hetzelfde tegen Portugal. En zo gingen de Spanjaarden alsnog met de groepszege lopen. Aspas en Ansarifard scoorden net op hetzelfde moment. In Saransk stond weliswaar de 92ste minuut op het bord en in Kaliningrad tikte net de 90ste weg, maar er zaten maar seconden tussen beide goals. De treffers waren al de zevende en achtste goal in blessuretijd op dit WK. Spanje ontloopt nu Uruguay in de 1/8ste finale en 'mag' het opnemen tegen Rusland. Portugal moet met Suárez en Cavani afrekenen. (SJH/DPB)

