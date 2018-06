Straatverlichting Mechelen 'volgt' voetgangers 14 juni 2018

Eandis en de stad Mechelen zijn gestart met een pilootproject rond een nieuw type volgverlichting voor voet- en fietspaden. In de Schoutetstraat zijn de LED-lampen uitgerust met sensoren. Als er niemand voorbijkomt, worden de zes lichtpunten standaard gedimd naar 20%. De sensoren op de gevels zorgen ervoor dat de verlichting stapsgewijs oplicht zodra er een voetganger of fietser passeert. Daardoor 'volgt' de verlichting elke voorbijganger. De stad hoopt na een positieve evaluatie de volgverlichting te kunnen uitbreiden om zo energie te besparen zonder aan veiligheid in te boeten.