Exclusief voor abonnees Straatsburg-PSG uitgesteld wegens corona 07 maart 2020

00u00 0

Ook het Franse voetbal is nu slachtoffer van het coronavirus. Het duel tussen Strasbourg, met Matz Sels, en PSG, met Thomas Meunier, is uitgesteld vanwege een te hoog risico op verdere verspreiding. De omgeving rond Straatsburg is één van de hardst getroffen gebieden van Frankrijk.