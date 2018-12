Straatparkeren straks enkel nog voor bewoners Antwerpen? 04 december 2018

00u00 0

'Antwerpen is 't Stad, de rest is parking.' Die uitspraak wordt misschien realiteit. Het bestuur gaat immers onderzoeken of het in de historische binnenstad enkel nog bewonersparkeren kan toelaten. Alle bezoekers zouden hun auto dan moeten achterlaten in één van de parkeergarages. Het voorstel maakt deel uit van de onderhandelingen. Daarom kan schepen Koen Kennis (N-VA) er niet veel over kwijt. Maar in het N-VA-programma staat alleszins de ambitie om naar een autoluwe stad te evolueren. Het zou concreet gaan over het hele gebied tussen de Leien en de Kaaien. Ondernemersorganisatie Unizo kant zich fel tegen het plan. "Een verbod is geen optie." (NBA)