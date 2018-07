Straatlampen die stroomfactuur verlichten 17 juli 2018

Wie 's avonds door de vernieuwde stationsbuurt van Sint-Truiden kuiert, maakt er kennis met slimme straatlampen. Als de straat leeg is, dimmen de lichten automatisch om energie te besparen. Zodra een sensor een voetganger of fietser detecteert, straalt de verlichting voluit om de veiligheid van de weggebruikers te garanderen. Ook met zijn stadsapp gooit Sint-Truiden hoge ogen. "Inwoners kunnen hun elektronische identiteitskaart koppelen aan de app en binnen een korte tijdspanne attesten opvragen van woonst of een afschrift van een huwelijks- of geboorteakte", zegt het kabinet van CD&V-burgemeester Veerle Heeren. (YDS)

