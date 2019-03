Exclusief voor abonnees Straaltje hoop voor May 27 maart 2019

Theresa May, onverstoorbaar als altijd, bij het verlaten van Downing Street 10. Ze blijft proberen om haar brexitakkoord met de EU opnieuw op de agenda van het parlement te krijgen, en kreeg gisteren steun uit onverwachte hoek. Jacob Rees-Mogg, een 'harde brexiteer' van de Conservatieve Partij, wil nu toch voor haar deal stemmen. Een opvallende bocht, want hij hoorde bij de hardliners die zelfs een 'no deal' beter vonden dan het akkoord van May.

