Straaljagerpiloot vermist na crash boven Noordzee

Een Amerikaanse straaljagerpiloot is boven de Noordzee vermist geraakt na een crash met zijn F-15C-gevechtsvliegtuig. Het toestel vertrok gisterochtend vanop de Britse luchtmachtbasis RAF Lakenheath in Suffolk. Rond 9.40 uur plaatselijke tijd verdween de straaljager van de radar op zo'n 137 kilometer ten oosten van de Britse kust. Reddingshelikopters en marineschepen werden meteen uitgestuurd en na de middag werd het wrak van de straaljager teruggevonden. De piloot was gisteravond nog altijd vermist en het is niet duidelijk of hij nog in leven is. Normaal gezien opent bij het trekken van de schietstoel een opblaasbaar reddingsvlot en wordt een signaal met de locatie van de piloot uitgestuurd. De Britse luchtmachtbasis huisvest de 48th Fighter Wing van de Amerikaanse luchtmacht en is met meer dan 4.400 militairen de grootste Amerikaanse luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk. (CMG)

