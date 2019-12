Exclusief voor abonnees Stoverij in de canon 98 PETER GOOSSENS 17 december 2019

Onaantastbaar aan de top, Peter Goossens (55) blijft de enige driesterrenchef van het land. Voeg daarbij de 19,5 op 20 in Gault Millau én een plaatsje bij de 50 beste restaurants ter wereld (43ste), en je beseft: 2019 was opnieuw eentje om in te kaderen voor de chef van Hof Van Cleve in Kruisem. Of hij al die loftuitingen niet gewoon wordt? "Nee, het doet echt nog iets met mij. Het went niet. Nooit." De spanning blijft als Michelin zijn sterren uitreikt. "Elk jaar kan het veranderen. Die sterren staan niet voor het leven op je naam. Je moet er telkens weer voor gaan. Hard werken, met het ganse team. Zorgen dat de klanten met een big smile buitengaan. Want voor hen doen we het, niet voor Michelin."

