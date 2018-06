Stoutste awards worden vannacht uitgezonden 18 juni 2018

Er zijn opnieuw filmprijzen uitgereikt, iets minder prestigieus dan de Oscars of de Golden Globes weliswaar, maar wel wat stouter en gedurfder. De MTV Movie & TV Awards -waarbij de golden popcorn-trofeeën worden uitgereikt door de populairste sterren - worden online gekozen door het publiek. Ook de categorieën zijn wat minder conventioneel, met onder meer 'Beste kus' en 'Beste slechterik'. De uitzending van de show gebeurt deze nacht op MTV, gelijktijdig met de VS. We hebben wel al een blik kunnen werpen op de rode loper, waar Kim Kardashian en mama Kris Jenner als gewoonlijk de show stalen.