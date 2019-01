Stoute kinderen? Schuld van gescheiden ouders 18 januari 2019

Kinderen van gescheiden ouders ervaren wel degelijk emotionele schade door die relatiebreuk. Dat bevestigt een Britse studie. Zeker als de kinderen tussen 7 en 14 jaar oud zijn als hun ouders uit elkaar gaan, is er effect - want op die leeftijd zijn ze zich al bewust van de dynamiek in een relatie, klinkt het. Op die leeftijd ervoer 16% meer emotionele problemen en 8% was ongehoorzamer en lastiger. Vooral jongens zouden zich meer misdragen, al wisten de onderzoekers niet waarom.