Story Awards gemist? VIJF brengt verslag uit

Wie afgelopen zaterdag geen ticket had voor de Story Showbizz Awards, heeft helaas ook hét feestje van het jaar gemist. Heel bekend Vlaanderen zakte af naar de Antwerpse Lotto Arena, waar 'Story' z'n jaarlijkse awards uitreikte. Een recordaantal van 50.000 mensen hadden voordien op hun favorieten van 2018 gestemd, en die werden in de bloemetjes gezet. Zo mochten - spoiler alert - Nathalie Meskens en James Cooke elk twee awards in ontvangst nemen. Wie benieuwd is naar de show, kan vanavond op VIJF terecht voor een verslag.

