Exclusief voor abonnees Storten Premier League-spelers miljoenen aan Engelse gezondheidszorg? 04 april 2020

00u00 0

De aanvoerders in de Premier League roeren zich in de coronacrisis. De spelers willen een steunfonds oprichten om de ziekenhuizen in het Verenigd Koninkrijk financieel te helpen. Gesprekken tussen de kapiteins zijn nog volop aan de gang, maar de aanzet is er. Jordan Henderson van Liverpool en Harry Maguire van Manchester United namen het voortouw. De Engelse internationals zijn het beu dat ze door populistische politici (en het grote publiek) zwartgemaakt worden omdat ze niet willen inleveren, terwijl zulke beslissingen via de spelersvakbond PFA moeten lopen. Bij Manchester United ligt er een plan op tafel. Daar zijn de spelers zinnens 30 procent van hun salaris af te dragen aan de NHS, de Engelse gezondheidszorg. Slim gespeeld. Ze halen het ethische argument boven waar enkele voorzitters voor vreesden, zoals Daniel Levy van Spurs: behoud de lonen, zodat de staat alle belastingen (45%) op de salarissen kan gebruiken, plus een gulle donatie - vrijgesteld van belastingen. Man United betaalt zijn personeel jaarlijks 332 miljoen euro uit aan salarissen. Een gift van 30 procent op het maandloon van april zou de NHS miljoenen kunnen opleveren. In de Premier League bedroeg de totale loonlast vorig boekjaar 3 miljard - of 237 miljoen per maand. Een goed miljard daarvan verdween in de staatskas. De Premier League, als overkoepelende organisatie, stort 23 miljoen aan de NHS. Clubs gaan overleggen over de salarissen. De competitie zal begin mei nog niet worden hervat. (KTH)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen