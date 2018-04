Stormy Daniels zet crowdfunding op 13 april 2018

Pornoactrice Stormy Daniels heeft meer geld nodig om haar zaak tegen Donald Trump te financieren. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite 'The Blast'. Daarom heeft ze enkele weken geleden een crowdfundingsactie gelanceerd. Oorspronkelijk zou de actie deze week aflopen, maar de pornoster heeft ze met een maand verlengd. Tot op heden heeft ze omgerekend ruim 300.000 euro opgehaald, maar kennelijk is dat nog niet genoeg om zich te wapenen tegen het juridische team van Trump. "Ik wil vrijuit kunnen spreken, zonder dat ik bang hoef te zijn dat ik financieel in het nauw raak. Alle donaties worden beheerd door mijn advocaat en verdwijnen dus niét in mijn zak."