Stormy Daniels weet dingen over Trump die alleen Melania zou mogen weten 28 maart 2018

De pornoactrice die stelt dat ze een affaire had met Donald Trump, houdt nog enkele troeven achter de hand om te bewijzen dat ze de waarheid spreekt. "Stormy Daniels heeft intieme details over de president", zei haar advocaat gisteren in een tv-interview. "Ze kan zijn geslachtsdelen beschrijven." Advocaat Michael Avenatti gaf toe dat ze bewust nog niet alle bewijzen op tafel hebben gegooid en dat er de komende weken nog onthullingen zullen volgen. "We willen niet al onze kaarten verspelen, dat doet geen enkele goede advocaat." Stormy Daniels klaagt intussen ook de vroegere persoonlijke advocaat van Trump aan. Michael Cohen was de man die haar 130.000 dollar betaald zou hebben voor haar stilzwijgen. Nadat de pornoster afgelopen weekend een interview daarover gaf, deed Cohen haar beweringen af als leugens - reden voor Stormy Daniels om een rechtszaak te beginnen. "Ze is het beu om geïntimideerd te worden door die mensen", aldus haar advocaat.

