Stormweer zet 140.000 Franse huishoudens zonder stroom 21 december 2019

In Frankrijk zaten gisterochtend zowat 140.000 gezinnen zonder stroom. Oorzaak is de harde wind, zo deelde stroomnetbeheerder Enedis mee. Daardoor vielen her en der bomen en takken op elektriciteitskabels. De meeste hinder was er in de regio Auvergne-Rhône-Alpes, in het oosten van Frankrijk. Het meteorologisch instituut Météo France vaardigde de code oranje uit in 23 departementen voor stormwind, regen en mogelijke overstromingen bij de doortocht van storm Elsa.

