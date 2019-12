Exclusief voor abonnees Stormloop op rookmelders 28 december 2019

Doe-het-zelfzaken kunnen de vraag naar rookmelders nauwelijks bijhouden. Hubo verkocht er de laatste weken drie keer meer dan vorig jaar in dezelfde periode, terwijl Gamma een vervijfvoudiging van de verkoop vaststelde. Vanaf 1 januari zijn rookmelders wettelijk verplicht in elke woning in Vlaanderen. "Die maatregel was al een heel jaar aangekondigd, maar toch is de stormloop nog vrij laat op gang gekomen", zegt de woordvoerder van Hubo. "Pas in september is de verkoop beginnen te stijgen." Terecht. Rookmelders hebben gisteren nog het leven gered van een man bij wie 's nachts brand was uitgebroken in zijn appartement in Poperinge. (LVB)