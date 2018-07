Stormloop op airco's en ventilatoren 18 juli 2018

Elektronicaketens en webwinkels doen gouden zaken: door de aanhoudende hitte zoeken we massaal verkoeling en verkopen de mobiele airco's en ventilatoren als zoete broodjes. Dat merken ze onder meer bij Bol.com. "In vergelijking met begin vorige week is de verkoop van die producten verviervoudigd", klinkt het. Ook bij MediaMarkt vliegen ze de deur uit. "Maar de grootste piek verwachten we pas volgende week. Gelukkig hebben we, op basis van de voorspelde hete zomer, een grote voorraad ingeslagen." Bij onder meer Coolblue en Vanden Borre zorgde de piekverkoop er al voor dat sommige modellen tijdelijk uit voorraad zijn. (YDS)