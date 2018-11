Stormen op Jupiter lijken wel kunstwerk 13 november 2018

Buitenaardse stormen die eruitzien als prachtige olieschilderijen: dat is te zien op indrukwekkende nieuwe beelden van de planeet Jupiter die de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft vrijgegeven. Ze werden gemaakt door Juno, de satelliet die al sinds 2016 rond de planeet cirkelt. Op de beelden is te zien hoe het noordelijk halfrond op de planeet geteisterd wordt door een storm. De stormwolk is bijna zo groot als de aarde. De zogenaamde witte ovaal is een anticycloon vergelijkbaar met hogedrukgebieden op aarde en bestaat wellicht uit een combinatie van ammoniak, ijs en water. Juno bevond zich op ongeveer 7.000 km boven de wolken toen de beelden gemaakt werden. De satelliet werd in augustus 2011 gelanceerd en kwam op 4 juli 2016, na een reis van vijf jaar en bijna 3 miljard kilometer, aan bij Jupiter.

