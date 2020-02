Exclusief voor abonnees Stormachtig 08 februari 2020

Vandaag is het eerst droog, maar al wel zwaar bewolkt. In de loop van de namiddag gaat het regenen vanuit het westen. Na een paar uurtjes regen trekt die alweer snel weg naar Duitsland en komen er opklaringen vanuit het westen. Veel neerslag verwachten we niet, hooguit zo'n 2 liter per vierkante meter. De maxima liggen tussen 9 en lokaal 13 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht wordt het wisselend bewolkt, waarbij er soms brede opklaringen zijn, maar ook zwaarbewolkte periodes. De minima blijven ruim positief, dus winterse toestanden hoeven we niet te vrezen. De minima liggen rond 5 graden. De wind is eerst matig, maar wordt later vrij krachtig uit het zuidwesten tot zuiden.

