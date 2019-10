Exclusief voor abonnees Storm zet 430.000 Amerikaanse gezinnen zonder stroom 18 oktober 2019

Delen van de oostkust van de Verenigde Staten hebben te maken gehad met een zware storm. In de staat Massachusetts heeft het onweer elektriciteitskabels beschadigd en bomen ontworteld. Meer dan 430.000 gezinnen zaten tijdelijk zonder stroom. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. In Amerikaanse media waarschuwen experten voor een zogeheten 'bomcycloon', die voor orkaanwinden kan zorgen. Ook de stad New York is getroffen door hevige rukwinden en langdurige regen. Op de luchthavens van de metropool liepen tal van vluchten vertraging op. Op de luchthaven van Boston zijn windsnelheden tot 110 kilometer per uur opgemeten, in de stad Provincetown was dat meer dan 140 km per uur.

