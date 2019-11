Exclusief voor abonnees Storm zet 140.000 Franse gezinnen zonder stroom 04 november 2019

00u00 0

In Frankrijk zitten zeker 140.000 huishoudens zonder elektriciteit als gevolg van een zware storm die over het zuidwesten van het land raast. De storm, die Amélie is genoemd, is de eerste najaarsstorm die Frankrijk teistert. Aan de kust bij Bordeaux zijn rukwinden gemeten met een snelheid van 160 kilometer per uur.