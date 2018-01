Storm op zee 00u00 0

Vandaag is het wisselvallig met vooral hevige buien in de voormiddag. De wind waait nog krachtig met rukwinden tot 90 of 100 km/u, vooral aan zee. In de loop van de namiddag neemt de westenwind geleidelijk af. Na de middag droger en ook wat zonniger, al blijft een enkel buitje nog wel mogelijk. De krachtige wind brengt vrij zachte lucht mee, en we halen maxima van 11 à 12 graden.

