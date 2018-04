STORM OP WEG NAAR MALINWA 17 april 2018

Naar alle verwachting gaat Nikola Storm volgend seizoen aan de slag bij 1B-club KV Mechelen. De vleugelspits, die dit seizoen door Club Brugge aan OH Leuven werd uitgeleend, voert verregaande gesprekken met Malinwa. De degradant ligt in pole position om de flankaanvaller definitief over te nemen van blauw-zwart, al zijn er zowel uit 1A als 1B kapers op de kust. De 23-jarige Storm ligt nog tot medio 2019 onder contract bij Club. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Zulte Waregem, dit jaar scoorde hij al tien keer voor OH Leuven. (TTV)