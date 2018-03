Storm houdt lelijk huis in VS: miljoen gezinnen zonder stroom 09 maart 2018

De Amerikaanse oostkust wordt zwaar getroffen door Quinn, een nieuwe sneeuwstorm die over het land trekt. In de staat New York stierf een 88-jarige vrouw nadat ze door een omvallende boom werd getroffen. In New Jersey werd een leerkracht geraakt door de bliksem, hij overleefde wonderwel.

