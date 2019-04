Exclusief voor abonnees Storm gaan liggen 08 april 2019

De storm - of was het een orkaan? - die ontstond na de toekenning van de exorbitante subsidies voor de zonnepanelen en uiteindelijk resulteerde in de zogenaamde Turteltaks, is klaarblijkelijk gaan liggen. Dat hoopt Freya toch. In dit geval kwam de 'oplosser' in het oog van de storm terwijl de 'veroorzaker' vrij uit ging. Dus in het licht van de nakende verkiezingen is er klaarblijkelijk geen vuiltje aan de lucht om nieuwe ideeën te spuien om verkozen te raken. Indien het mislukt, zal een opvolger het wel oplossen. Gelukkig vergeten de kiezers vlug en kan men er weer met goede moed tegenaan. Ongelukkig genoeg is het steeds dezelfde kiezer die daarna op de blaren moet zitten. Het is aan hem om zijn conclusies te trekken, maar er is weinig alternatief natuurlijk, want de meeste politici tappen uit hetzelfde vaatje.

Arie Mertens, Keerbergen

