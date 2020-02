Exclusief voor abonnees Storm Ciara: rukwinden tot 120 km/u 08 februari 2020

Storm Ciara is op weg naar ons land. Daarom heeft het KMI code geel afgekondigd vanaf zondagmiddag. De kans is echter reëel dat dat waarschuwingsniveau nog opgevoerd wordt tot oranje, dat gelijkstaat aan nog fellere wind en zwaarder onweer. Zondagvoormiddag worden rukwinden van 80 tot 100 km/u verwacht, 's avonds en 's nachts is er gevaar voor pieken tot 120 km/u. Zowat alle gemeenten en provincies sluiten parken en natuurdomeinen. In Brussel gaan onder meer het Ter Kamerenbos en het Zoniënwoud dicht. Volgens het Agentschap Natuur en Bos wordt het "totaal onverantwoord" om

