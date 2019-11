Exclusief voor abonnees Storck: "Wat ik zag, geeft toch hoop" Elk een punt, niemand content 25 november 2019

00u00 0

Op de Freethiel pakte Cercle eindelijk zijn eerste punt buitenshuis. Daarmee schiet de hekkensluiter ogenschijnlijk weinig op, maar coach Bernd Storck zag dat anders. "De kloof met Waasland blijft, maar we knabbelen wel een punt af van onze achterstand op Oostende. En wat me vooral hoop geeft, is de kwaliteit van onze tweede helft, de beste 45 minuten die ik van mijn team zag sinds ik hier coach ben." Het eerste bedrijf in het Waasland hoorde wel bij het minst goede wat Cercle onder Storck opdiste. Maar daar had de Duitser begrip én een verklaring voor. "We opteerden voor een nieuw tactisch plan. Dat zorgde vooral bij onze jongste spelers voor verwarring. Halfweg heb ik beslist om naar de gekende vaste patronen terug te grijpen. Met Peeters centraal, Hazard op links en Somers die naar de rechterflank verkaste, namen we resoluut het heft in handen. Wat ik zag, geeft me toch hoop. Ook al is onze volgende opdracht weer een heel lastige, uit bij Standard." (LUVM)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu