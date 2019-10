Exclusief voor abonnees Storck officieel nieuwe coach Cercle 14 oktober 2019

Zaterdagnamiddag werd de samenwerking tussen Cercle Brugge en Bernd Storck bekrachtigd. De 56-jarige Duitser tekende een verbintenis tot het eind van het seizoen bij de hekkensluiter in de Jupiler Pro League. Storck, voorheen bondscoach van onder andere Kazachstan en Hongarije en vorig seizoen succesvol in de Belgische competitie bij Moeskroen, wordt deze namiddag officieel voorgesteld. Volgend weekend neemt hij het met Cercle op tegen Charleroi. Na een trip naar Genk komt twee weken later... Moeskroen op bezoek in Jan Breydel. (LUVM)