Exclusief voor abonnees Storck na eerste nederlaag in 2019: "Praat eind april met Moeskroen" 01 april 2019

00u00 0

Moeskroen is van zijn wolk gevallen: na negen wedstrijden zonder nederlaag verloor het voor het eerst in 2019. "We waren slecht", oordeelde Bernd Storck (56). Intussen valt zijn naam al eens wanneer lijstjes van kandidaat-trainers worden opgesteld bij Belgische topclubs. "Daar weet ik niets van. Niemand heeft me al gecontacteerd. Het enige wat ik kan zeggen is dat ik eind april met het clubbestuur van Moeskroen samenzit om de toekomst te bespreken." Of dat met of zonder hem zal zijn, zal vooral afhangen van de uitspraak van de licentiecommissie over de toekomst van de club. (ESK)