Stopt straks het applaus?

31 maart 2020

De helden van vandaag, dat zijn wij. Wanneer dit alles achter de rug is, stopt dan het applaus? Stopt dan de appreciatie voor ons beroep? Zal iedereen dan vinden dat wij te veel vakantie hebben en te dikwijls op straat komen om te eisen waar wij recht op hebben? Worden jullie dan weer die gejaagde massa die altijd vindt dat wachten te lang duurt en dat bezoekuren er niet zijn om na te leven? Of onthouden jullie dat wij eigenlijk altijd doen wat we nu doen: zorgen voor de zieken en meer uren draaien dan in ons contract staat. Onthou a.u.b. dat wij onze job graag doen, en met hart en ziel werken voor onze patiënten. Denk straks nog even terug aan het applaus dat jullie ons ten tijde van Covid-19 gaven.

Katrien Vangheel

