Stopt Salah als Egyptisch international? 25 juni 2018

00u00 0

Mohamed Salah heeft officials van de Egyptische nationale ploeg gezegd dat hij overweegt om te stoppen als international. Hij voelt zich namelijk politiek misbruikt nadat de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov hem tijdens een banket in zijn paleis in Grozny tot ereburger had benoemd. Kadyrov, een gewezen rebel, riskeert te moeten terechtstaan wegens ernstige schendingen van de mensenrechten. Vooral in de Britse pers kreeg Salah het verwijt dat hij Kadyrov toestond om zijn imago op te smukken door met hem op de foto te gaan.