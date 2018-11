Stoppremies politici in België hoogste van West-Europa 23 november 2018

De uittredingsregeling voor Belgische politici is gunstiger dan die van collega-politici in de andere West-Europese landen, blijkt uit een vergelijking die 'De Tijd' maakte. Parlementsleden die al lang in het parlement zetelen, kunnen in ons land tot 4 jaar loon - of 467.000 euro bruto - als uittredingsvergoeding krijgen. Voor wie pas na 2014 in het Vlaams Parlement of de Kamer werd verkozen, is dat maximaal twee jaar loon of 234.000 euro bruto. In Nederland, Frankrijk en Duitsland liggen de uittredingsvergoedingen in

