Stoppen op 1 januari? Geen goed idee 13 december 2018

00u00 0

Het zal weer één van de meest terugkerende 'goede voornemens' zijn: vlak na de jaarwissel stoppen met roken. Slecht plan, vindt verslavingsexpert Paul Van Deun. "Het is niet ideaal, tenzij je goed bent voorbereid. Plannen die mislukken, brengen ons net verder van ons doel. Sneuvelt je voornemen, dan zal je het stoppen wellicht weer voor een hele tijd uitstellen. Ik geloof meer in medische hulp of psychologische steun dan in 'magische momenten'. Als je vertrekt vanuit een fatalistische houding en je karretje aan de trein van goede voornemens wil hangen, is dat meestal een zwaktebod. Maar als je bewust kiest om te stoppen en naar 1 januari toeleeft, dan kan het lukken."

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN