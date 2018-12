Stop met uw pakjes op uw werk te laten leveren: de receptie wordt gek 08 december 2018

U laat soms ook uw online bestelling op het werk leveren, want dat is zo makkelijk? Niet voor de receptionist: de pakjes stapelen zich daar op, en dat zijn bedrijven beu. Zeker in de eindejaarsperiode is de overlast groot. Vooral de kmo's lijden eronder: twee jaar geleden liet 83% de leveringen voor werknemers toe, nu is dat nog maar 68%, blijkt uit een rondvraag van zelfstandigenorganisatie NSZ. Van de bedrijven die een verbod hebben ingesteld, deed meer dan de helft dat "omdat ze te veel last ondervonden in de werking van hun bedrijf", aldus het NSZ.