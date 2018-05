Stookolie derde duurder in één jaar 15 mei 2018

Stookolie wordt vanaf vandaag duurder. Per liter moet je 0,7001 euro betalen voor leveringen van meer dan 2.000 liter - of 34 cent meer dan vorige week. Daarmee staat de prijs op zijn hoogste peil dit jaar. Dat is geen verrassing, want de prijs voor ruwe aardolie blijft stijgen. Een vat ruwe olie kostte gisteren in Londen al ruim 78 dollar, ruim 56% meer dan een jaar geleden, toen nog 50 dollar per vat werd betaald. De stookolieprijs heeft die evolutie gevolgd. Wie vandaag 2.000 liter bestelt, betaalt maximaal 1.400,2 euro. Een jaar geleden was dat slechts 0,5242 euro per liter. Dat komt neer op 1.048,4 euro voor een tank van 2.000 liter - of een verschil van 351,8 euro. (FrD)