Stonehenge VUB-onderzoeker lost honderd jaar oud raadsel op 03 augustus 2018

Een VUB-onderzoeker heeft ontdekt dat minstens 10 van de 25 mensen die rond Stonehenge begraven werden niet uit Wessex komen, waar het prehistorisch bouwwerk staat, maar uit West-Wales, 200 kilometer verderop. Daarmee is een raadsel opgelost dat archeologen al bijna honderd jaar bezighield. De gecremeerde resten lagen in 56 kuilen en werden opgegraven in 1919 en 1926. Door een 'strontium-isotopenanalyse' van de gecremeerde beenderen kon Christophe Snoeck aantonen dat zowat de helft van de overledenen hun leven hadden doorgebracht in West-Wales. "Tijdens zijn leven slaat een wezen de mineralen uit zijn omgeving op via zijn voeding", legt Snoeck uit. "Door de verhouding aan strontiumisotopen op een bepaalde plek te meten en die te vergelijken met de verhouding die aanwezig is in gecremeerde beenderresten, kan je redelijk nauwkeurig bepalen waar een bepaald individu de laatste tien jaar van zijn leven heeft gewoond", klinkt het.

