Exclusief voor abonnees Stoned in de klas 28 juni 2019

Graag had ik gereageerd op het artikel dat leerlingen stoned in de klas zitten en dat dit door vele directies genegeerd wordt. Enkele jaren geleden maakten wij met onze zesdejaars een afsluitende reis naar Portugal. Toen ik op de laatste dag, vlak voor het vertrek naar de luchthaven, nog snel even naar het toilet wou gaan, zag ik daar een leerling van ons, die een lijntje aan het snuiven was. Ik heb hem hiermee geconfronteerd, maar hij lachte alles weg. Ik heb onmiddellijk de directie telefonisch op de hoogte gebracht. Daarna werden de ouders van die leerling gecontacteerd. Zij beweerden dat ze na aankomst in Zaventem direct met hun zoon naar een ziekenhuis zouden gaan om een bloedanalyse te laten uitvoeren. Twee weken later wist de directie mij te vertellen dat er totaal geen drugs in zijn bloed waren aangetroffen. Ik kon er amper iets van geloven, maar ik had geen bewijzen. Maanden later - die kerel was toen al afgestudeerd - is iemand van leerlingenbegeleiding op mijn vraag in het dossier van die leerling gaan kijken en wat bleek? Er was helemaal niets terug te vinden over dit voorval. Hij had een blanco 'strafblad'. Ik meen hieruit dan ook te mogen afleiden dat deze affaire vakkundig in de doofpot gestopt is en dat ik het wel degelijk bij het rechte eind had.

Naam bekend

