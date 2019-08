Exclusief voor abonnees Stond Openda nu offside bij penalty-overtreding? 21 augustus 2019

Amateurisme troef gisteravond bij de Brugse openingsgoal in Linz. Terwijl Hans Vanaken minutenlang moest wachten vooraleer hij een strafschop wist te verzilveren, toonde de videoref aanvankelijk een buitenspellijn waarop duidelijk te zien was dat Loïs Openda voorafgaand aan de penaltyfout een voet buitenspel stond. Club kreeg tot ieders verbazing tóch een strafschop. Op slag van rust werd een nieuwe buitenspellijn getoond, eentje waaruit bleek dat Openda dan toch op gelijke hoogte met zijn tegenstander stond toen Sobol de bal in de diepte verstuurde. (TTV)

