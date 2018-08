Stoffel, het is van moeten MCLAREN ZET VANDOORNE TEGEN CONCURRENT NORRIS IN EERSTE TRAINING 23 augustus 2018

De doldraaiende transfermarkt bedreigde plots de positie van Stoffel Vandoorne, maar voorlopig is er geen vuiltje aan de lucht, meldt zijn manager.

De Belg rijdt tot het einde van het seizoen voor McLaren. En mag morgen meteen al uit zijn pijp komen. McLaren organiseert in de eerste vrije training immers een eerste krachtmeting tussen Vandoorne en Lando Norris, rivalen voor de tweede McLaren

in 2019.

Dat de positie van Stoffel Vandoorne bij McLaren onder druk staat, is niet nieuw. Onze landgenoot werd dit seizoen in een tweederangspositie gedwongen door zijn team, in de schaduw van teamgenoot Fernando Alonso. Herinner u de kleine rel met de nieuwe voorvleugel in Monaco, die alleen voor de Spanjaard bestemd was - het is maar een voorbeeld van wellicht veel meer.

Resultaat: Vandoorne kon dit seizoen geen vuist maken en werd in iedere kwalificatie geklopt door Alonso. En dat wordt hem nu aangerekend door McLaren. Op een website, waarvan er een sterk vermoeden leeft dat McLaren-baas Zak Brown er hechte banden mee heeft, verscheen deze week een niet mis te verstaan bericht: "Lando Norris is een kandidaat voor de tweede McLaren in 2019. Maar als McLaren vindt dat Norris beter nog een jaartje F2 rijdt, en dat Stoffel Vandoorne niet goed genoeg heeft gepresteerd om zijn zitje te behouden, dan is de Fransman Esteban Ocon wellicht een andere optie." "Niet goed genoeg heeft gepresteerd." Je hoeft niet eens tussen de regels te lezen om de boodschap te begrijpen: Vandoorne moet die Alonso nu maar eens beginnen te kloppen. Inderdaad: hoe onrechtvaardig Formule 1 kan zijn. Niet eens dezelfde kansen krijgen - niet te bewijzen, maar achter de schermen hoorden we het al van verscheidene bronnen - en toch je kopman moeten verslaan om je vel te redden.

Vandoorne moet trouwens niet alleen Alonso kloppen. Eerst is er ene Lando Norris, grote Engelse belofte en beschermeling van McLaren-baas Zak Brown en invaller van McLaren. Norris mag morgen immers de eerste training rijden in de plaats van Alonso. Op zijn minst merkwaardig. Om te beginnen is het normaal gezien de tweede coureur die moet wijken als een invaller de vrijdagtraining krijgt. Maar in dit geval is het dus de nummer één die zijn plaats afstaat. Zeker weten: McLaren organiseert hiermee een rechtstreeks duel tussen Vandoorne en Norris, de man die uit is op het zitje van de West-Vlaming. Ons buikgevoel?

Vandoorne doet er goed aan morgen sneller te zijn dan de 19-jarige Engelsman.

Gevaar geweken

Dat Vandoorne dit seizoen al het slachtoffer zou kunnen worden van een nooit geziene stoelendans, is een gevaar dat ondertussen geweken lijkt. Lance Stroll verkast voorlopig niet naar Force India, zodat elders geen plaats moet worden geruimd voor Esteban Ocon - lang verhaal. Alessandro Alunni Bravi, de manager van Vandoorne, stelde het deze week trouwens heel formeel in de Brusselse krant La Dernière Heure: "Het is 100 procent zeker dat Stoffel tot het einde van het seizoen voor McLaren rijdt." Goed zo.