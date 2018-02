Stoet trekt verder, ook na dood carnavalist 13 februari 2018

00u00 0

Surreëel tafereel in Aalst. Terwijl het lichaam van een 43-jarige feestvierder rond het middaguur uit de Dender gehaald werd, maakten de carnavalsgroepen zich enkele meters verderop klaar om opnieuw uit te rijden. Daniel Bosmans uit Halle was, na een nachtje feesten met zijn dochter, om 5.15 uur in het koude water gesukkeld. Hij kon niet tijdig gered worden. "Heel Aalst denkt aan het slachtoffer en zijn familie", reageerde burgemeester Christoph D'Haese (N-VA). "Dit zet een domper op de feestvreugde, maar het normale programma wordt afgewerkt." Als eerbetoon werd gisteren wel tot twee keer toe een minuut stilte ingelast.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN