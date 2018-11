Stoet herdenkt einde Groote Oorlog 05 november 2018

Oostrozebeke staat met het herdenkingsevenement 't Einde op zondag 11 november stil bij de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Om 10 uur is er een herdenkingsviering in de Sint-Amandskerk. Aansluitend volgt een ceremonie aan het standbeeld en de rondgang begeleid door de harmonie. Om 11.30 uur is er een aperitiefconcert in OC Mandelroos door Terpsichore, het Engelse koor Stone en harmonie Sint-Cecilia. Om 14 uur trekt een stoet door de gemeente, een spektakel gebracht door Toneel Meer Vreugde, Toneel De Groeiende Ginste en Die Rooselaer. Om 16 uur is er nog een afsluitende toneelvoorstelling in OC Mandelroos. (VDI)