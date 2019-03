Stoerdoenerij in opstel "Als ik nog 3 weken te leven had, zou ik al schietend door de school trekken" 21 maart 2019

Een 19-jarige leerling van een middelbare school uit Boom heeft zich voor de Antwerpse rechtbank moeten verantwoorden voor het 'valselijk dreigen met een aanslag'. Hij riskeert zes maanden voorwaardelijk. 'Wat zou je doen als je nog drie weken te leven had?', zo luidde de vraag waarop de leerlingen van het vijfde in een opstel een antwoord moesten formuleren. De jongeman antwoordde droogjes: "een 'school shooting'", een schietpartij op school. "Dit was pure stoerdoenerij", zei zijn advocate. "De ene leerling ging de leerkracht vermoorden, de andere zijn ex-vriendin. In de les werd ermee gelachen. Mijn cliënt heeft nadien meteen tegen de leerkracht gezegd dat het een grapje was." De tiener zit intussen op een andere school. Vonnis op 10 april. (BJS)

