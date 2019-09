Exclusief voor abonnees Stiptheid treinen op hoogste peil in 4 jaar 07 september 2019

00u00 0

De stiptheid van de reizigerstreinen op het Belgische spoornet is in augustus uitgekomen op 94%. Dat is het hoogste percentage in vier jaar, zo blijkt uit gegevens op de website van spoornetbeheerder Infrabel. De stiptheid van de treinen ligt traditioneel hoger in de zomervakantie, wanneer er minder treinen rijden. Maar 94% komt zelden voor. Minstens sinds begin 2011 reed er maar twee keer zo'n hoog percentage treinen op tijd of met een vertraging van maximaal 6 minuten, zegt Infrabel: in augustus 2015 (94,5%) en vorige maand.

