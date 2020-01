Exclusief voor abonnees Stiptheid treinen flink verbeterd 10 januari 2020

De stiptheid op het spoor is na drie povere jaren in 2019 flink verbeterd. Voor het eerst sinds 2015 was 90,4% van de treinen stipt - of toch met een vertraging van minder dan 6 minuten. Het is nog maar de tweede keer in tien jaar dat het stiptheidscijfer op jaarbasis boven 90% uitkomt.Minder goed nieuws is er over het aantal afgeschafte treinen. Daarvan waren er vorig jaar 29.679 of 11% meer dan in 2018. De stijging zit bij de gedeeltelijk afgeschafte treinen. Vermoedelijk spelen extreme weersomstandigheden daarin een rol.

