Minder dan de helft van treinen rijdt op tijd. Het is triestig dat de stiptheidscijfers zo achteruitgaan, maar het is belachelijk om al vanaf minuut één over vertraging te spreken. De zes minuten die de NMBS hanteert is bedrieglijk. Mij lijkt 5 minuten een goed criterium. Tenslotte, weet dat je in het spitsuur met de auto altijd (100%) vertraging hebt.

Jan Hevert

