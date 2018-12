Stint voldoet aan geen enkele veiligheidsvereiste 14 december 2018

00u00 0

De stint, de elektrische bolderkar waarmee in september van dit jaar een dramatisch ongeval gebeurde aan een spooroverweg in het Nederlandse Oss, is niet veilig om personen mee te vervoeren. Dat laat het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO weten. Uit een eerste studie was al gebleken dat de kar "potentiële veiligheidsrisico's" kende. Nu is aangetoond dat de stint voldoet aan geen énkele van de zes vooropgestelde eisen, en dat was ook al zo toen het voertuig in 2011 op de weg toegelaten werd. Er zijn onder meer problemen met de remmen en de gashendel. "Er treedt een onbeheersbare versnelling op als de nuldraad van die hendel loslaat", aldus de onderzoekers. Bij het ongeval in Oss, dat aan vier kinderen het leven kostte, zou de bestuurster van de stint geroepen hebben dat ze niet kon remmen. Seconden later werd de bolderkar gegrepen door een aanstormende trein.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN