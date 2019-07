Exclusief voor abonnees Sting past voor Gent Jazz 09 juli 2019

Het optreden van Sting (67) op Gent Jazz Festival werd gisteravond in allerijl afgelast. De Britse muzikant mocht "op doktersvoorschrift niet langer spelen", klonk het bij de organisatie. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk.

